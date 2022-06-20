Зеленский поддержал присоединение Украины к инициативе "Триморья"
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать участником Инициативы трех морей.
Об этом он заявил на саммите проекта, выступая по видеосвязи, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина должна быть участником инициативы "Трех морей". Это неправильно, что наше государство оказалось за пределами этой замечательной инициативы", - сказал он.
Зеленский предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках "Триморья", отметив важность логистики.
"Именно государства "Триморья" - это наша связь со свободным миром. Поставки оружия для Украины, поставки топлива, транспортные потоки, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей - все это работает через территорию государств-участников этой инициативы", – сказал президент.
Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, Зеленский напомнил, что у Украины есть одни из крупнейших в регионе хранилища газа.
"Используя возможности интерконнекторов Польша - Словакия, Польша - Украина мы можем удовлетворить потребности всех стран "Триморья". Наш экспорт электричества может стать нашим вкладом в энергобаланс ваших стран. И поможет вам стать независимыми от российского энергетического давления", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без независимой Украины "Инициатива трех морей" не будет возможной, и намекнул на важность присоединения Украины к этому формату сотрудничества.
Инициатива трех морей объединяет 12 государств Центрально-Восточной Европы и Балтии - Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Цель инициативы – стимулировать экономическое развитие и партнерство.