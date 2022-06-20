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Зеленский поддержал присоединение Украины к инициативе "Триморья"

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 16:32

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать участником Инициативы трех морей.

Об этом он заявил на саммите проекта, выступая по видеосвязи, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина должна быть участником инициативы "Трех морей". Это неправильно, что наше государство оказалось за пределами этой замечательной инициативы", - сказал он.

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Зеленский предложил усилить трактовку сотрудничества в рамках "Триморья", отметив важность логистики.

"Именно государства "Триморья" - это наша связь со свободным миром. Поставки оружия для Украины, поставки топлива, транспортные потоки, зеленые коридоры для экспорта украинского продовольствия, миграция людей - все это работает через территорию государств-участников этой инициативы", – сказал президент.

Говоря о сотрудничестве в сфере энергетики, Зеленский напомнил, что у Украины есть одни из крупнейших в регионе хранилища газа.

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"Используя возможности интерконнекторов Польша - Словакия, Польша - Украина мы можем удовлетворить потребности всех стран "Триморья". Наш экспорт электричества может стать нашим вкладом в энергобаланс ваших стран. И поможет вам стать независимыми от российского энергетического давления", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что без независимой Украины "Инициатива трех морей" не будет возможной, и намекнул на важность присоединения Украины к этому формату сотрудничества.

Инициатива трех морей объединяет 12 государств Центрально-Восточной Европы и Балтии - Австрию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Латвию, Литву, Эстонию, Словению и Хорватию. Цель инициативы – стимулировать экономическое развитие и партнерство.

Темы: ЗеленскийЕвропа
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