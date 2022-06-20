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Росіяни вкотре перенесли "добровільне" приєднання окупованих територій - розвідка

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 16:47

За даними розвідки, масовий спротив на окупованих територіях зірвав росіянам плани щодо "добровільного" приєднання регіонів і його вкотре перенесли – на осінь.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "За новими планами росіяни мають на меті поступово змінювати військову адміністрацію на т.з. цивільну. Проте через спротив місцевих дедлайн щодо імітації налагодження мирного життя вкотре перенесено. Тепер на осінь".

Деталі: До того ж часу росіяни планують налагодити на півдні російське "правове поле" та запустити навчальний рік. Останнє, зокрема, за допомогою викладачів з окупованого Криму, адже більшість місцевих викладачів відмовляються співпрацювати або залишили регіон.

Сили спецоперацій наголошують: попри репресії місцеві продовжують спротив, тому про ніяке "добровільне" приєднання мова не йде.

"При цьому, враховуючи, що спротив має зростаючу тенденцію, то скоріш за все росіянам й далі прийдеться переносити кінцевий термін передачі влади "цивільній адміністрації", тобто купці колаборантів", - йдеться в повідомленні.

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