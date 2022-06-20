Росіяни прибрали 1 ракетний корабель з Чорного моря – ОК "Південь"

Російські загарбники зменшили свою присутність у Чорному морі на 1 ракетний корабель.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "В Чорному морі корабельне угруповання зменшилось на 1 ракетний корабель постійної присутності, зараз їх – 2, підводних човнів, як і ВДК по 3.

Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається".

Деталі: Водночас, російські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по аеродромах та іншій критичній, стратегічній, військовій інфраструктурі Одеської області.

Зокрема, на Одещині окупанти випустили з берегового ракетного комплексу в окупованому Криму крилаті ракети типу "Онікс" по Білгород-Дністровському району, а ранком - по Одесі.

В обох випадках сили ППО знищили ракети в повітрі.

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На Херсонщині ситуація стабільно тяжка в Бериславському та Каховському районах. Від бойових дій пошкоджені та знищені будинки цивільних, багато замінованої інфраструктури.

Мирні мешканці продовжують розповідати про мародерства з боку окупантів, погрози фермерам, підприємцям та викрадення людей.

Що було раніше: 20 червня повідомлялося, що в Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад: 3 надводних і 3 підводних носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 ВДК.