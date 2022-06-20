Россияне убрали 1 ракетный корабль с Черного моря – ОК "Юг"
Российские захватчики уменьшили свое присутствие в Черном море на 1 ракетный корабль.
Источник: оперативное командование "Юг"
Дословно: "В Черном море корабельная группировка уменьшилась на 1 ракетный корабль постоянного присутствия, сейчас их – 2, подводных лодок, как и ВДК по 3.
Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается".
Детали: В то же время, российские пропагандисты разгоняют темы фейковых попаданий по аэродромам и другой критической, стратегической, военной инфраструктуре Одесской области.
В частности, в Одесской области кафиры выпустили из берегового ракетного комплекса в оккупированном Крыму крылатые ракеты типа "Оникс" по Белгород-Днестровскому району, а утром - по Одессе.
В обоих случаях силы ПВО уничтожили ракеты в воздухе.
В Херсонской области ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах. От боевых действий повреждены и уничтожены гражданские дома, много заминированной инфраструктуры.
Мирные жители продолжают рассказывать о мародерствах со стороны оккупантов, угрозах фермерам, предпринимателям и похищении людей.
Что было раньше: 20 июня сообщалось, что в Черном море корабельная группировка врага пополнила состав: 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК.