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Россияне убрали 1 ракетный корабль с Черного моря – ОК "Юг"

Мазуренко Алена Понедельник, 20 июня 2022, 17:01
ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Российские захватчики уменьшили свое присутствие в Черном море на 1 ракетный корабль.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В Черном море корабельная группировка уменьшилась на 1 ракетный корабль постоянного присутствия, сейчас их – 2, подводных лодок, как и ВДК по 3.

Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается".

Детали: В то же время, российские пропагандисты разгоняют темы фейковых попаданий по аэродромам и другой критической, стратегической, военной инфраструктуре Одесской области.

В частности, в Одесской области кафиры выпустили из берегового ракетного комплекса в оккупированном Крыму крылатые ракеты типа "Оникс" по Белгород-Днестровскому району, а утром - по Одессе.

В обоих случаях силы ПВО уничтожили ракеты в воздухе.

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В Херсонской области ситуация стабильно тяжелая в Бериславском и Каховском районах. От боевых действий повреждены и уничтожены гражданские дома, много заминированной инфраструктуры.

Мирные жители продолжают рассказывать о мародерствах со стороны оккупантов, угрозах фермерам, предпринимателям и похищении людей.

Что было раньше: 20 июня сообщалось, что в Черном море корабельная группировка врага пополнила состав: 3 надводных и 3 подводных носителя крылатых ракет, чей общий арсенал составляет 36 ракет, а также 3 ВДК.

Темы: Черное морекораблиоккупацияРосcия
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