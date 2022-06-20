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В Одесі вигорів логістичний склад: по півдню росіяни випустили 14 ракет

Мазуренко Альона Понеділок, 20 червня 2022, 18:11

В Одесі внаслідок влучання ракети 20 червня вигорів логістичний продовольчий склад, поранених серед цивільних немає.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: В ОК "Південь" повідомили, що пожежу на площі понад 300 кв.м ліквідували.

Загалом протягом 3 годин по півдню країни нанесли 14 ракетних ударів: по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини й по самій Одесі.

Начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що чотири ракети випустили по Очакову, решту – по Одещині.

Пізніше глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в результаті обстрілів окупантів вночі і вдень 20 червня є поранені, пошкоджені об'єкти інфраструктури.

За його словами, інформація про бойові дії з'являється на певних територіях, але її не можна публікувати день у день, щоб не поставити під загрозу ЗСУ та не завадити планам військових.

ВІДЕО ДНЯ

Зранку над Одесою також збили російську ракету. Внаслідок цього пошкодження отримали 80 вікон в місті.

Теми: ОдесаобстрілвійнаРосія
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