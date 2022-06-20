В Одессе выгорел логистический склад: по югу россияне выпустили 14 ракет

В Одессе в результате попадания ракеты 20 июня выгорел логистический продовольственный состав, раненых среди гражданских нет.

Источник: "Суспільне"

Детали: В ОК "Юг" сообщили, что пожар на площади более 300 кв.м ликвидировали.

Всего в течение 3 часов по югу страны нанесли 14 ракетных ударов: по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе.

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что четыре ракеты выпустили по Очакову, остальные – по Одесщине.

Позже глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в результате обстрелов оккупантов ночью и днем 20 июня есть раненные, повреждены объекты инфраструктуры.

По его словам, информация о боевых действиях появляется на определенных территориях, но ее нельзя публиковать изо дня в день, чтобы не поставить под угрозу ВСУ и не помешать планам военных.

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Утром над Одессой также была сбита российская ракета. В результате этого повреждения получили 80 окон в городе.