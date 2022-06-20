Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Обвинувачені у жорстокому вбивстві двох дівчат у Києві в січні 2020 року отримали судові вироки – довічне ув'язнення і 13 років в'язниці.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За результатом судового розгляду 20 червня чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, його спільницю - до 13 років позбавлення волі.

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Обвинувачені перебувають під вартою.

"Українській правді" уточнили, що чоловік повністю не визнав свою провину, а його спільниця визнала себе винною за звинуваченням у грабежі, але не в убивстві.

Пряма мова Максимець: "Також суд задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйон гривень, які будуть стягнуті з обвинувачених порівно".

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