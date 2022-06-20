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Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 18:11
Жорстоке вбивство дівчат у Києві: обвинувачений отримав довічне, спільниця - 13 років тюрми

Обвинувачені у жорстокому вбивстві двох дівчат у Києві в січні 2020 року отримали судові вироки – довічне ув'язнення і 13 років в'язниці.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За результатом судового розгляду 20 червня чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі, його спільницю - до 13 років позбавлення волі.

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Обвинувачені перебувають під вартою.

"Українській правді" уточнили, що чоловік повністю не визнав свою провину, а його спільниця визнала себе винною за звинуваченням у грабежі, але не в убивстві.

Пряма мова Максимець: "Також суд задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 мільйон гривень, які будуть стягнуті з обвинувачених порівно".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці виявили тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті.
  • 6 січня 2020 року за орієнтуванням підозрюваних у вчиненні цих убивств затримали на території залізничного вокзалу Одеси.
  • В ході розслідування було встановлено, що напередодні вбивства в січні 2020 року підозрювані взяли на кілька днів в оренду однокімнатну квартиру на Подолі, куди у подальшому запросили двох дівчат 2000 та 2003 років народження нібито для спільного відпочинку. У квартирі підозрювані напали на потерпілих з метою заволодіння їхнім майном. У дівчат при собі були мобільні телефони, недорогі прикраси й трохи грошей.
  • Дівчата почали чинити опір і зловмисники їх жорстоко вбили: 19–річній дівчині завдали 17 цілеспрямованих ударів у шию та грудну клітину, та не менше 28 ударів у шию її 16-річній подрузі. Від отриманих поранень дівчата померли на місці.
  • За даними слідства, 29 грудня 2019 року обвинувачені також з цією метою вчинили ще один напад: пограбували киянина.
  • ЗМІ називали імена обвинувачених: раніше судимий Сергій Ксьондзик і його спільниця - Єлизавета Бершацька.

Теми: вбивствоКиїв
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