Жестокое убийство девушек в Киеве: обвиняемый получил пожизненное, сообщница - 13 лет тюрьмы

Обвиняемые в жестоком убийстве двух девушек в Киеве в январе 2020 года получили судебные приговоры – пожизненное заключение и 13 лет тюрьмы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикерведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По результату судебного разбирательства 20 июня мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщница - к 13 годам лишения свободы.

Обвиняемые находятся под стражей.

"Украинской правде" уточнили, что мужчина полностью не признал свою вину, а его подельница признала себя виновной по обвинению в грабеже, но не в убийстве.

Прямая речь Максимец: "Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении морального ущерба в размере 1 миллиона гривен, которые будут взысканы с обвиняемых поровну".

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