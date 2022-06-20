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Жестокое убийство девушек в Киеве: обвиняемый получил пожизненное, сообщница - 13 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 июня 2022, 18:11

Обвиняемые в жестоком убийстве двух девушек в Киеве в январе 2020 года получили судебные приговоры – пожизненное заключение и 13 лет тюрьмы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикерведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По результату судебного разбирательства 20 июня мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщница - к 13 годам лишения свободы.

Обвиняемые находятся под стражей.

"Украинской правде" уточнили, что мужчина полностью не признал свою вину, а его подельница признала себя виновной по обвинению в грабеже, но не в убийстве.

Прямая речь Максимец: "Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении морального ущерба в размере 1 миллиона гривен, которые будут взысканы с обвиняемых поровну".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 января 2020 года в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы обнаружили тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти.
  • 6 января 2020 года по ориентированию подозреваемых в совершении этих убийств задержали на территории железнодорожного вокзала Одессы.
  • В ходе расследования было установлено, что накануне убийства в январе 2020 подозреваемые взяли на несколько дней в аренду однокомнатную квартиру на Подоле, куда в дальнейшем пригласили двух девушек 2000 и 2003 годов рождения якобы для совместного отдыха. В квартире подозреваемые напали на потерпевших с целью завладения их имуществом. У девушек при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег.
  • Девушки начали сопротивляться и злоумышленники их жестоко убили: 19-летней девушке нанесли 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку, и не менее 28 ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ран девушки скончались на месте.
  • По данным следствия, 29 декабря 2019 года обвиняемые также с этой целью совершили еще одно нападение: ограбили киевлянина.
  • СМИ называли имена обвиняемых: ранее судимый Сергей Ксендзик и его сообщница – Елизавета Бершацкая.

Темы: убийствоКиев
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