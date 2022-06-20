Жестокое убийство девушек в Киеве: обвиняемый получил пожизненное, сообщница - 13 лет тюрьмы
Обвиняемые в жестоком убийстве двух девушек в Киеве в январе 2020 года получили судебные приговоры – пожизненное заключение и 13 лет тюрьмы.
Источник: Киевская городская прокуратура, спикерведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Детали: По результату судебного разбирательства 20 июня мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщница - к 13 годам лишения свободы.
Обвиняемые находятся под стражей.
"Украинской правде" уточнили, что мужчина полностью не признал свою вину, а его подельница признала себя виновной по обвинению в грабеже, но не в убийстве.
Прямая речь Максимец: "Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении морального ущерба в размере 1 миллиона гривен, которые будут взысканы с обвиняемых поровну".
Предыстория:
- 4 января 2020 года в одной из квартир на улице Кирилловской в Подольском районе столицы обнаружили тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти.
- 6 января 2020 года по ориентированию подозреваемых в совершении этих убийств задержали на территории железнодорожного вокзала Одессы.
- В ходе расследования было установлено, что накануне убийства в январе 2020 подозреваемые взяли на несколько дней в аренду однокомнатную квартиру на Подоле, куда в дальнейшем пригласили двух девушек 2000 и 2003 годов рождения якобы для совместного отдыха. В квартире подозреваемые напали на потерпевших с целью завладения их имуществом. У девушек при себе были мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег.
- Девушки начали сопротивляться и злоумышленники их жестоко убили: 19-летней девушке нанесли 17 целенаправленных ударов в шею и грудную клетку, и не менее 28 ударов в шею ее 16-летней подруге. От полученных ран девушки скончались на месте.
- По данным следствия, 29 декабря 2019 года обвиняемые также с этой целью совершили еще одно нападение: ограбили киевлянина.
- СМИ называли имена обвиняемых: ранее судимый Сергей Ксендзик и его сообщница – Елизавета Бершацкая.