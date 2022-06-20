Усі члени ЄС підтримують кандидатство Україні, питання лише у форматі рішення – Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в понеділок заявила, що три держави, які раніше виступали проти надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, після рішення Єврокомісії змінили свою думку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стефанішина заявила в етері телемарафону в понеділок.

"Я можу поділитися важливою інформацією, що кожна з цих країн вже після рішення Єврокомісії в п’ятницю заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата, навіть не чекаючи безпосередньо засідання 24 червня. Ми маємо повний консенсус лідерів", – зазначила вона.

Водночас, додала віцепрем’єрка, до засідання Європейської ради будуть тривати дискусії щодо остаточного формату рішення.

"Кожна країна має можливість прописати додаткові умови. Але я думаю, що сьогоднішнє голосування в парламенті за справді історичні законопроєкти, як-от управління відходами, які 10 років не ухвалювався через певні інтереси, а також ратифікація Стамбульської конвенції переважать цей дискурс", – сказала Стефанішина.

Зазначимо, що глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що на засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія оприлюднила висновки за заявками на вступ до ЄС України, Молдови та Грузії, рекомендувавши надати першим двом статус кандидата.

Водночас для України прописали сім вимог, які вона має виконати, щоб не втратити новий статус і просуватися до наступного етапу процедури.

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Детальніше про це - у відеопоясненні ЄвроПравди, а також у статті Кандидат авансом: 7 вимог, які має виконати Україна, щоб ЄС не скасував її новий статус.