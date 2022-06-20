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Все члены ЕС поддерживают кандидатство Украины, вопрос только в формате решения – Стефанишина

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 18:49

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в понедельник заявила, что три государства, ранее выступавшие против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, после решения Еврокомиссии изменили свое мнение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стефанишина заявила в эфире телемарафона в понедельник.

"Я могу поделиться важной информацией, что каждая из этих стран уже после решения Еврокомиссии в пятницу заявила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата, даже не дожидаясь непосредственно заседания 24 июня. У нас есть полный консенсус лидеров", – отметила она.

В то же время, добавила вице-премьер, до заседания Европейского совета будут продолжаться дискуссии по поводу окончательного формата решения.

"Каждая страна имеет возможность прописать дополнительные условия. Но я думаю, что сегодняшнее голосование в парламенте за действительно исторические законопроекты, такие как управление отходами, которые 10 лет не принимались из-за определенных интересов, а также ратификация Стамбульской конвенции преодолеют этот дискурс", – сказала Стефанишин.

Отметим, что глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что на заседании Совета ЕС не было противников предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время, для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.

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Подробнее об этом - в видеопояснении ЕвроПравды, а также в статье: Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы ЕС не отменил ее новый статус.

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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