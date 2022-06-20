Військове авто з боєкомплектом горіло на Полтавщині, є постраждалий
Понеділок, 20 червня 2022, 19:04
У селі Руденківка Полтавського району Полтавської області загорівся військовий автомобіль, що перевозив боєкомплект.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram
Дослівно: "На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація".
Деталі: О 19:13 Лунін повідомив, що загоряння загасили.
Один військовий отримав опіки рук та обличчя, його доставили до лікарні.
Піротехніки почали обстежувати територію.