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Військове авто з боєкомплектом горіло на Полтавщині, є постраждалий

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 19:04
фото з Telegram Луніна

У селі Руденківка Полтавського району Полтавської області загорівся військовий автомобіль, що перевозив боєкомплект.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram

Дослівно: "На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація".

Деталі: О 19:13 Лунін повідомив, що загоряння загасили.

Один військовий отримав опіки рук та обличчя, його доставили до лікарні.

Піротехніки почали обстежувати територію.

Теми: Полтавська область
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