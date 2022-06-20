Військове авто з боєкомплектом горіло на Полтавщині, є постраждалий

У селі Руденківка Полтавського району Полтавської області загорівся військовий автомобіль, що перевозив боєкомплект.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram

Дослівно: "На залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району загорівся військовий автомобіль. Він перевозив боєкомплект. Триває детонація".

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Деталі: О 19:13 Лунін повідомив, що загоряння загасили.

Один військовий отримав опіки рук та обличчя, його доставили до лікарні.

Піротехніки почали обстежувати територію.