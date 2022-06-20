Военное авто с боекомплектом горело на Полтавщине, есть пострадавший
Понедельник, 20 июня 2022, 19:04
В селе Руденковка Полтавского района Полтавской области загорелся военный автомобиль, перевозивший боекомплект.
Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram
Дословно: "На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация".
Детали: В 19:13 Лунин сообщил, что возгорание потушили.
Один военный получил ожоги рук и лица, его доставили в больницу.
Пиротехники стали обследовать территорию.