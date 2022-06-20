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Военное авто с боекомплектом горело на Полтавщине, есть пострадавший

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 19:04
фото из Telegram Лунина

В селе Руденковка Полтавского района Полтавской области загорелся военный автомобиль, перевозивший боекомплект.

Источник: глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Дословно: "На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района загорелся военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация".

Детали: В 19:13 Лунин сообщил, что возгорание потушили.

Один военный получил ожоги рук и лица, его доставили в больницу.

Пиротехники стали обследовать территорию.

Темы: Полтавская область
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