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Байден назвав малоймовірною свою поїздку до України під час візиту до Європи

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 19:16

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що його візи до України під час європейського турне є "малоймовірним".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"Це залежить від різних факторів", — відповів Байден, коли його запитали, чи планує він відвідати Україну, додавши, що не хоче "завдавати ще більше труднощів українцям".

Відповідаючи на повторне запитання, чи очікується, що він поїде в Україну, поки буде в Німеччині та Іспанії на саміті G7 та НАТО, Байден відповів: "Під час цього візиту малоймовірно".

Байден не відвідував Україну з тих пір, як країна перебуває під російським вторгненням. Натомість він відправив держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони США Ллойда Остіна, а також першу леді Джилл Байден.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден наприкінці червня  планує відправитися до Європи для участі у саміті лідерів "Групи семи" (G7) та саміті НАТО.

Саміт G7 відбудеться у замку Ельмау на півдні Німеччини. Пізніше Байден вирушить до Мадриду на зустріч лідерів держав НАТО.

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"Лідери країн-союзників схвалять нову Стратегічну концепцію, яка спрямовуватиме трансформацію НАТО протягом наступного десятиліття", - зазначила речниця Білого дому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень на саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді 28-30 червня.

Дивіться також: Що змінять для України саміти ЄС та НАТО? Кулеба пояснює

Теми: БайденУкраїнавійна
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