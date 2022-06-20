Байден назвал маловероятной свою поездку в Украину во время визита в Европу

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что его визы в Украину во время европейского турне "маловероятны".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Это зависит от разных факторов", — ответил Байден, когда его спросили, планирует ли он посетить Украину, добавив, что не хочет "наносить еще больше трудностей украинцам".

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Отвечая на повторный вопрос, ожидается ли он поедет в Украину, пока будет в Германии и Испании на саммите G7 и НАТО, Байден ответил: "Во время этого визита маловероятно".

Байден не посещал Украину с тех пор как страна находится под российским вторжением. Он отправил госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина, а также первую леди Джилл Байден.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в конце июня планирует отправиться в Европу для участия в саммите лидеров "Группы семи" (G7) и саммите НАТО.

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Саммит G7 состоится в замке Эльмау на юге Германии. Позже Байден отправится в Мадрид на встречу лидеров государств НАТО.

"Лидеры стран-союзников одобрят новую Стратегическую концепцию, которая будет направлять трансформацию НАТО в течение следующего десятилетия", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.