Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден назвал маловероятной свою поездку в Украину во время визита в Европу

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 19:16

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что его визы в Украину во время европейского турне "маловероятны".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"Это зависит от разных факторов", — ответил Байден, когда его спросили, планирует ли он посетить Украину, добавив, что не хочет "наносить еще больше трудностей украинцам".

Реклама:

Отвечая на повторный вопрос, ожидается ли он поедет в Украину, пока будет в Германии и Испании на саммите G7 и НАТО, Байден ответил: "Во время этого визита маловероятно".

Байден не посещал Украину с тех пор как страна находится под российским вторжением. Он отправил госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина, а также первую леди Джилл Байден.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в конце июня планирует отправиться в Европу для участия в саммите лидеров "Группы семи" (G7) и саммите НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Саммит G7 состоится в замке Эльмау на юге Германии. Позже Байден отправится в Мадрид на встречу лидеров государств НАТО.

"Лидеры стран-союзников одобрят новую Стратегическую концепцию, которая будет направлять трансформацию НАТО в течение следующего десятилетия", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.

Темы: БайденУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: