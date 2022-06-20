Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США пропонують виділити Україні $450 млн безпекової допомоги у бюджеті-2023

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 20:40

Комітет зі збройних сил Палати представників США у своєму проєкті закону про військовий бюджет на 2023 фінансовий рік пропонує закласти 450 мільйонів доларів допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що 450 мільйонів доларів будуть скеровані на допомогу Збройним Силам України – це на 150 мільйонів доларів більше, ніж просив Білий дім.

Реклама:

У законопроєкті також закладені положення про поповнення запасів військової техніки держав-союзників, які передали своє обладнання Україні та надання гуманітарної підтримки для розмінування українських територій.

Крім того, міністерство оборони США має щоквартально звітувати перед Конгресом про те, як воно поповнює запаси озброєння, яке передають Україні Штати або їхні союзники чи партнери.

Загальний обсяг оборонного бюджету США, запропонований комітетом, становить 772 мільярди доларів. Із них 6 мільярдів доларів будуть призначені для військової стратегії Вашингтона в Тихоокеанському регіоні, а ще 4 мільярди – для Європейського регіону.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 15 червня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з українським візаві Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

Як розповів очільник міністерства оборони США Ллойд Остін, у новому пакеті безпекової допомоги будуть боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

За даними Пентагону, з 24 лютого Україна отримала 5,6 мільярда американської безпекової допомоги.

Теми: СШАУкраїнагроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: