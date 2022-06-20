В США предлагают выделить Украине $450 млн военной помощи в бюджете-2023
Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США в своем проекте закона о военном бюджете на 2023 финансовый год предлагает заложить 450 миллионов долларов помощи Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что 450 миллионов долларов будут направлены на помощь Вооруженным Силам Украины – это на 150 миллионов долларов больше, чем просил Белый дом.
В законопроекте также заложены положения о пополнении запасов военной техники государств-союзников, передавших свое оборудование Украине и предоставление гуманитарной поддержки для разминирования украинских территорий.
Кроме того, министерство обороны США должно ежеквартально отчитываться перед Конгрессом о том, как оно пополняет запасы вооружения, переданные Украине Штатами или их союзниками или партнерами.
Общий объем оборонного бюджета США, предложенный комитетом, составляет 772 миллиарда долларов. Из них 6 миллиардов долларов будут предназначены для военной стратегии Вашингтона в Тихоокеанском регионе, а еще 4 миллиарда – для Европейского региона.
Напомним, 15 июня президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи.
Как рассказал глава министерства обороны США Ллойд Остин, в новом пакете помощи будут боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.
По данным Пентагона, с 24 февраля Украина получила 5,6 миллиарда американской военной помощи.