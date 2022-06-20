Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

До Зеленського завітав відомий голлівудський актор

Мазуренко Альона Понеділок, 20 червня 2022, 20:59
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся із голлівудським актором Беном Стіллером, який відвідав в Україні кілька міст, які були в окупації російських загарбників. 

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера укотре це підтверджує.

Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч".

Деталі: Стіллер відвідав Україну як посол доброї волі управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

 
фото: ОП

Стіллер і представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Білінг приїхали в Офіс президента після поїздки до деокупованих містечок Київщини.

Пряма мова Стіллера: "Одна справа – бачити ці руйнування по телевізору чи в соцмережах. Інша річ – побачити все це на власні очі. Таке вражає набагато сильніше".

ВІДЕО ДНЯ

За словами Зеленського, те, що наразі можна побачити в Ірпені, – страшно, але ще страшніше навіть просто уявити, що відбувається в населених пунктах, які досі під тимчасовою окупацією на сході".

Актор уже встиг побувати у Львові та прогулятися Києвом.

Також американець їздив у Ірпінь та Макарів, котрі були в окупації. У містах багато жертв та руйнувань від рук російських окупантів.

Теми: ЗеленськийОфіс президентавійнакіно
Головне сьогодні

Далі від російського: українці обрали нові назви для вулиць Києва

відеоСБУ викрила шпигунів у Кабміні і Торгово-промисловій палаті

В Раду внесли кандидатуру на заміну Денісової

Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ на Бахмутському напрямку, ідуть бої

Головред російської "Нової газети" продав свою нобелівську медаль за рекордні 100 млн доларів

Зеленський подякував нардепам: Зробили гарну роботу

Усі новини...
Зеленський
В Україні з'явиться спецпредставник зі справ Африки
Нардеп показала фото з таємної поїздки Зеленського до Лисичанська
Зеленський підтримав приєднання України до ініціативи "Тримор'я"
Останні новини
11:33
фотоЗеленський: Маємо справу з абсолютним злом, стратегічна ініціатива – за нами
11:33
відеоНацгвардія показала фрагмент бою в Сєвєродонецьку
11:28
Майже 70% українців вірять, що Україна стане членом ЄС за 5 років
11:19
Україна зможе подолати сміттєву кризу. Що передбачає ухвалений Радою закон
11:12
Секретаря Радбезу РФ Патрушева відправили до Калінінграда
11:00
У Маріуполі щодня ампутують кінцівки до п’яти хворим на діабет – радник мера
10:55
Вцілілих моряків "Москви" хочуть знову послати на війну в Україну, батьки - проти
10:32
Окупанти не можуть загасити "вишки Бойка" у Чорному морі: вогонь дістався свердловини
10:26
Качинський залишив уряд Польщі
10:25
У РФ оператори почали вводити плату за сім-карти через ріст витрат на підключення
Усі новини...