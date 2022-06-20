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До Зеленського завітав відомий голлівудський актор

Альона Мазуренко Понеділок, 20 червня 2022, 20:59
До Зеленського завітав відомий голлівудський актор
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся із голлівудським актором Беном Стіллером, який відвідав в Україні кілька міст, які були в окупації російських загарбників. 

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера укотре це підтверджує.

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Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч".

Деталі: Стіллер відвідав Україну як посол доброї волі управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

 
фото: ОП

Стіллер і представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Білінг приїхали в Офіс президента після поїздки до деокупованих містечок Київщини.

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Пряма мова Стіллера: "Одна справа – бачити ці руйнування по телевізору чи в соцмережах. Інша річ – побачити все це на власні очі. Таке вражає набагато сильніше".

За словами Зеленського, те, що наразі можна побачити в Ірпені, – страшно, але ще страшніше навіть просто уявити, що відбувається в населених пунктах, які досі під тимчасовою окупацією на сході".

Актор уже встиг побувати у Львові та прогулятися Києвом.

Також американець їздив у Ірпінь та Макарів, котрі були в окупації. У містах багато жертв та руйнувань від рук російських окупантів.

Теми: ЗеленськийОфіс президентавійнакіно
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