Зеленского посетил известный голливудский актер

Президент Владимир Зеленский встретился с голливудским актером Беном Стиллером, посетившим в Украине несколько городов, находившихся в оккупации российских захватчиков.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.

Реклама:

Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом".

Детали: Стиллер посетил Украину как посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

фото: ОП

Стиллер и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг приехали в Офис президента после поездки в деоккупированные городки Киевщины.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Стиллера: "Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое дело – увидеть все это своими глазами. Такое поражает гораздо сильнее".

По словам Зеленского, то, что сейчас можно увидеть в Ирпене, – страшно, но еще страшнее просто представить, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке.

Актер уже успел побывать во Львове и прогуляться по Киеву.

Также американец ездил в Ирпень и Макаров, которые были в оккупации. В городах много жертв и разрушений от рук российских оккупантов.