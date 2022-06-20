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Зеленского посетил известный голливудский актер

Мазуренко Алена Понедельник, 20 июня 2022, 20:59
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с голливудским актером Беном Стиллером, посетившим в Украине несколько городов, находившихся в оккупации российских захватчиков.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Украинцы чувствуют поддержку всего мира, многих известных людей. И визит Бена Стиллера в очередной раз это подтверждает.

Ваша поездка в Ирпень и Макаров, встречи с нашими людьми о многом говорят. Ценим, что в это непростое для нашей страны время вы рядом".

Детали: Стиллер посетил Украину как посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

 
фото: ОП

Стиллер и представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг приехали в Офис президента после поездки в деоккупированные городки Киевщины.

Прямая речь Стиллера: "Одно дело – видеть эти разрушения по телевизору или в соцсетях. Другое дело – увидеть все это своими глазами. Такое поражает гораздо сильнее".

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По словам Зеленского, то, что сейчас можно увидеть в Ирпене, – страшно, но еще страшнее просто представить, что происходит в населенных пунктах, которые находятся под временной оккупацией на востоке.

Актер уже успел побывать во Львове и прогуляться по Киеву.

Также американец ездил в Ирпень и Макаров, которые были в оккупации. В городах много жертв и разрушений от рук российских оккупантов.

Темы: ЗеленскийОфис президентавойнакино
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