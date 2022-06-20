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Сумщина знову під обстрілами: є загиблий і поранений

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 21:32
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Внаслідок обстрілу росіянами Сумщини в понеділок один чоловік загинув, ще одного поранено.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли.

Один чоловік загинув, один – поранений".

Деталі: Крім того, з 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад із ствольної та реактивної артилерії. Усього зафіксовано 28 прильотів.

Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони Росії по Білопільській громаді, а після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, зафіксовано 32 мінометні постріли.

З 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномету.

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Внаслідок вечірніх обстрілів жертв та руйнувань немає.

Теми: Сумська областьвійна
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