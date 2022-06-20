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Сумщина снова под обстрелами: есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 21:32
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В результате обстрела россиянами Сумской области в понедельник один мужчина погиб, еще один ранен.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "В полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины. Были также три минометных выстрела.

Один человек погиб, один – ранен".

Детали: Кроме того, с 18 часов начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин из ствольной и реактивной артиллерии. Всего зафиксировано 28 прилетов.

После 18:30 было 23 минометных выстрела со стороны России по Белопольской общине, а после 19 часов россияне начали обстрел Великописаревской общины, зафиксировано 32 минометных выстрела.

С 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской общине, 7 прилетов из миномета.

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В результате вечерних обстрелов жертв и разрушений нет.

Темы: Сумская областьвойна
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