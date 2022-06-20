Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина снова под обстрелами: есть погибший и раненый

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 21:32
Сумщина снова под обстрелами: есть погибший и раненый
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В результате обстрела россиянами Сумской области в понедельник один мужчина погиб, еще один ранен.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "В полдень два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины. Были также три минометных выстрела.

Реклама:

Один человек погиб, один – ранен".

Детали: Кроме того, с 18 часов начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин из ствольной и реактивной артиллерии. Всего зафиксировано 28 прилетов.

После 18:30 было 23 минометных выстрела со стороны России по Белопольской общине, а после 19 часов россияне начали обстрел Великописаревской общины, зафиксировано 32 минометных выстрела.

ВИДЕО ДНЯ

С 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской общине, 7 прилетов из миномета.

В результате вечерних обстрелов жертв и разрушений нет.

Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Сумская область
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: