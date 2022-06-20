Президент Європейської ради: майбутнє України, Грузії та Молдови – в ЄС

Ключовими темами саміту Європейського Союзу 23-24 червня стануть ситуація довкола України та розгляд заявок України, Молдови і Грузії на членство в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі-запрошенні президента Європейської ради Шарля Мішеля, опублікованому в понеділок.

"Зараз час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії перебуває в межах ЄС. Я пропоную вам надати статус кандидата на членство Україні та Молдові. Паралельно ми продовжимо надавати Україні потужну гуманітарну, військову, економічну та фінансову підтримку", – зазначив він.

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Також, за словами президента Євроради, лідери ЄС обговорять подальшу євроінтеграцію Західних Балкан в контексті загального оновлення процесу розширення Євросоюзу. Йдеться зокрема і про ідею "Європейської політичної спільноти", висунуту Францією.

Окремо Європейська рада зосередиться на продовольчій кризі, викликаній агресією Росії, та шляхами її подолання, а також обговоренні результатів Конференції з майбутнього Європи та шляхів удосконалення ЄС.

Нагадаємо, 17 червня Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Також у висновку Єврокомісії перелічені сім вимог до України, зокрема, у сфері верховенства права та антикорупції.

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Офіційне рішення щодо статусу для України мають ухвалити на саміті лідерів ЄС 23 червня.

За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, всі лідери ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата на членство.

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