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Президент Европейского совета: будущее Украины, Грузии и Молдовы – в ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 21:33

Ключевыми темами саммита Европейского Союза 23-24 июня станут ситуация вокруг Украины и рассмотрение заявок Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Шарля Мишеля, опубликованном в понедельник.

"Сейчас пора признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в границах ЕС. Я предлагаю вам предоставить статус кандидата на членство Украины и Молдове. Параллельно мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку", – отметил он.

Также, по словам президента Евросовета, лидеры ЕС обсудят дальнейшую евроинтеграцию Западных Балкан в контексте всеобщего обновления процесса расширения Евросоюза. Речь идет в частности и об идее "Европейского политического сообщества", выдвинутой Францией.

Отдельно Европейский совет сосредоточится на продовольственном кризисе, вызванном агрессией России, и путем его преодоления, а также обсуждении результатов Конференции по будущему Европы и путей совершенствования ЕС.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Также в заключении Еврокомиссии перечислены семь требований к Украине, в частности, в сфере верховенства права и антикоррупции.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, все лидеры ЕС поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство.

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Темы: ЕСУкраинаМолдоваГрузия
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