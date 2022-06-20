МЗС Литви пояснило російському послу обмеження транзиту в Калінінградську область

Міністерство закордонних справ Литви у понеділок викликало тимчасового повіреного у справах Росії Сєргєя Рябоконя і роз’яснило йому обмеження, під які підпадає транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили в литовському МЗС.

"Під час зустрічі було спростовано інформацію, поширювану російськими представниками, що Литва заборонила транзит до Калінінградської області", – зазначили у відомстві.

Там наголосили, що перевезення пасажирів і товарів, які не підпадають під санкції ЄС, до Калінінградської області та з неї через територію Литви продовжується у звичайному режимі.

"Литва не накладала ніяких односторонніх, особистих чи додаткових обмежень на транзит", – наголосило литовське МЗС.

Воно нагадало, що згідно з четвертим пакетом санкцій ЄС із 17 червня заборонений імпорт і транзит до Росії сталевої та сталеливарної продукції через територію ЄС.

У п'ятницю губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що з суботи Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

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Пізніше міністерство закордонних справ Росії викликало очільницю посольства Литви у Москві, назвавши дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Водночас головний дипломат Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ через припинення транзиту до Калінінградської області