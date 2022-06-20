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МИД Литвы объяснил российскому послу ограничение транзита в Калининградскую область

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 21:43

Министерство иностранных дел Литвы в понедельник вызвало временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснило ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в литовском МИДе.

"В ходе встречи была опровергнута информация, распространяемая российскими представителями, что Литва запретила транзит в Калининградскую область", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что перевозка пассажиров и товаров, не подпадающих под санкции ЕС, в Калининградскую область и из нее через территорию Литвы продолжается в обычном режиме.

"Литва не налагала никаких односторонних, личных или дополнительных ограничений на транзит", - подчеркнул литовский МИД.

Там напомнили, что согласно четвертому пакету санкций ЕС с 17 июня запрещен импорт и транзит в Россию стальной и сталелитейной продукции через территорию ЕС.

Напомним, 18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что с субботы Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

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В Совете Федерации заявили, что у России будут "развязаны руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда".

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию "беспрецедентной" и решение - незаконным, отметив, что Россия еще определяется с ответом.

В то же время главный дипломат Жозеп Боррель пока не прогнозирует нового витка серьезного напряжения в отношениях с РФ из-за прекращения транзита в Калининградскую область.

Темы: ЛитваРосcия
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