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На Харківщині росіяни вбили 3 мешканців, іще 2 поранено

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 22:04
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На Харківщині внаслідок російських обстрілів у понеділок загинули 3 мирних мешканців, двоє дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Лише за сьогодні протягом дня загинули 3 людини – 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік в Балаклії.

Внаслідок денних обстрілів Індустріального району Харкова 2 поранених".

Деталі: Синєгубов зазначив, що останніми днями російські окупанти, які не можуть досягти успіху в боях проти ЗСУ на Харківщині, посилили обстріли обласного центру та інших населених пунктів.

"Ми фіксуємо удари з систем РСЗО по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог завдає ударів по Харкову та області ракетами. Є влучання в промислову зону, в заклади освіти. Так само ворог б'є по Чугуєву, Лозовій, по Золочівській та Дергачівських громадах", - повідомив він.

Голова ОВА також повідомляє, що мешканці продовжують повертатися до Харкова. За попередніми даними, у місті вже проживають близько 700 тисяч осіб, що становить майже половину харків’ян.

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"Щодо можливого нового наступу росіян на Харків. Ми постійно фіксуємо накопичення та переміщення військ на кордоні з нашою областю і слідкуємо за ситуацією. Із 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків і область для ворога є принциповими, особливо враховуючи те, як ми його тут зустріли. І ми робимо усе можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв", - зазначив Синєгубов.

Теми: Харківська областьвійна
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