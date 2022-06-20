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На Харьковщине россияне убили 3 жителей, еще 2 ранены

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 22:04
На Харьковщине россияне убили 3 жителей, еще 2 ранены
Олег Синегубов, фото с Facebook

В Харьковской области в результате российских обстрелов в понедельник погибли 3 мирных жителя, двое получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Только сегодня в течение дня погибли 3 человека – 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее.

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В результате дневных обстрелов Индустриального района Харькова 2 раненых".

Детали: Синегубов отметил, что в последние дни российские оккупанты, которые не могут добиться успеха в боях против ВСУ в Харьковской области, усилили обстрелы областного центра и других населенных пунктов.

"Мы фиксируем удары с систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг наносит удары по Харькову и области ракетами. Есть попадание в промышленную зону, в учебные заведения. Так же враг бьет по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общине", - сообщил он.

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Глава ОВА также сообщает, что жители продолжают возвращаться в Харьков. По предварительным данным, в городе уже проживает около 700 тысяч человек, что составляет почти половину харьковчан.

"О возможном новом наступлении россиян на Харьков. Мы постоянно фиксируем накопление и перемещение войск на границе с нашей областью и следим за ситуацией. С 24 февраля мы четко понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны, особенно учитывая то, как мы его здесь встретили. И мы делаем все возможное, чтобы быть готовы к любым сценариям", - отметил Синегубов.

Темы: Харьковская областьвойна
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