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Донеччина: 3 загиблих і 2 поранених цивільних за добу

Катерина ТищенкоПонеділок, 20 червня 2022, 22:11
Донеччина: 3 загиблих і 2 поранених цивільних за добу
графіка з Telegram Кириленка

У понеділок внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 3 мирних мешканців, ще 2 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 20 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому.

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Ще 2 людини дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійна
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