Донетчина: 3 погибших и 2 раненых гражданских за сутки

В понедельник в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 2 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово.

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Еще 2 человека получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.