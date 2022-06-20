Донетчина: 3 погибших и 2 раненых гражданских за сутки
Понедельник, 20 июня 2022, 22:11
В понедельник в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 2 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово.
Еще 2 человека получили ранения".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.
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