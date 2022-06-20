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Донетчина: 3 погибших и 2 раненых гражданских за сутки

Катерина ТищенкоПонедельник, 20 июня 2022, 22:11
графика из Telegram Кириленко

В понедельник в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, еще 2 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 20 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово.

Еще 2 человека получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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