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Топдипломат ЄС про конфлікт Литви і Росії щодо санкцій: Ми перевіримо, чи все там законно

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 22:49

Європейський Союз перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в понеділок заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він запевнив, що заяви російських осіб щодо нібито блокади Калінінградської області не відповідають дійсності.

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"Транзит Калінінградською областю та рештою Росії не було зупинено. Нема ніякої блокади. Це по-перше. По-друге, транзит пасажирів і товарів, що не підпадають під санкції, продовжується. По-третє, як мене запевнили литовські колеги, Литва не вдалася до односторонніх обмежень і ввела лише санкції ЄС. Подібні звинувачення щодо Литви – брехня, чиста пропаганда", – наголосив Боррель.

Топдипломат ЄС зазначив, що Литва лише виконує вказівки Єврокомісії щодо впровадження санкцій.

"Та, знову ж таки, ми перебуваємо в стані перестороги. Ми двічі перевіримо юридичні аспекти, щоб підтвредити, що ми дотримуємось усіх законів. Але Литва не винна. Вона не впроваджує національні санкції, свою волю. Що вона робить – це наслідки попередніх консультацій із Єврокомісією. Тож ми перевіримо, чи є ці вказівки правильними і чи відповідають вони правилам", – запевнив він.

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю губернатор Калінінградської області Росії Антон Аліханов заявив, що з суботи Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.

Пізніше міністерство закордонних справ Росії викликало очільницю посольства Литви у Москві, назвавши дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Своєю чергою міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Сєргєя Рябоконя і роз’яснило йому обмеження, під які підпадає транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Теми: ЛитваРосіяЄС
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