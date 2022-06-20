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Топ-дипломат ЕС о конфликте Литвы и России по поводу санкций: Мы проверим, все ли там законно

"Европейская правда"Понедельник, 20 июня 2022, 22:49

Европейский Союз проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по поводу санкций, согласно которым Литва ограничила транзит отдельных товаров своей территорией в Калининградскую область России.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в понедельник заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он заверил, что заявления российских лиц по поводу якобы блокады Калининградской области не соответствуют действительности.

"Транзит Калининградской областью и остальной Россией не был остановлен. Нет никакой блокады. Это во-первых. Во-вторых, транзит пассажиров и товаров, не подпадающих под санкции, продолжается. В-третьих, как меня заверили литовские коллеги, Литва не удалась в односторонние ограничения и ввела только санкции ЕС. Подобные обвинения в отношении Литвы – ложь, чистая пропаганда", – подчеркнул Боррель.

Топ-дипломат ЕС отметил, что Литва только выполняет указания Еврокомиссии по введению санкций.

"Но, опять же, мы находимся в состоянии предосторожности. Мы дважды проверим юридические аспекты, чтобы подтвердить, что мы соблюдаем все законы. Но Литва не виновата. Она не внедряет национальные санкции, свою волю. Что она делает – это последствия предварительных консультаций с Еврокомиссией. Поэтому мы проверим, являются ли эти указания правильными и соответствуют ли они правилам", – заверил он.

Напомним, 18 июня губернатор Калининградской области России Антон Алиханов заявил, что с субботы Литва прекратила пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза.

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Позднее министерство иностранных дел России вызвало главу посольства Литвы в Москве, назвав действия Литвы "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств.

В свою очередь, министерство иностранных дел Литвы в понедельник вызвало временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснило ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ.

Темы: ЛитваРосcияЕС
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