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Тайвань дасть кошти на відбудову Бучі – мер

Мазуренко Альона Понеділок, 20 червня 2022, 23:02

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У під час онлайн-зустрічі з Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком повідомив, що Тайвань надасть фінансову і матеріальну допомогу на відбудову Бучі, Харкова, Чернігова, Одеси, Сум і Запоріжжя.

Джерело: Бучанська міськрада

Пряма мова Джозефа У: "Звірства у Бучі - це військові злочини, які важливо засудити, а винних - покарати. Тайвань і надалі підтримуватиме українців і допомагатиме у відбудові".

Деталі: Окрім Бучі фінансову і матеріальну допомогу Тайвань спрямує на відбудову Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя.

Повідомляється, що Федорук і Джозеф У обговорили шляхи та можливості для відновлення Бучанської громади, яка постраждала через війну з Росією.

Федорук подякував Тайваню за підтримку і важливу позицію.

Довідково: Уряд Китайської Народної Республіки вважає територію острова Тайвань частиною своєї суверенної території. Водночас влада Тайваню вважає себе єдиним легітимни китайським урядом, вважаючи материкову територію Китаю "окупованою комуністами". Лише 13 із 193 членів ООН, включно зі Святим Престолом, визнають Тайвань як єдиний легітимний китайський уряд. Решта країн фактично взаємодіють з владою Тайваня на міжурядовому рівні, визнаючи його самоврядність й окремішність від КНР, але не встановлюють офіційні дипломатичні відносини.

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Уряд Сполучених Штатів дотримується політики "Єдиного Китаю", визнаючи легітимність комуністичної влади на материковому Китаї й не визнаючи незалежність Тайваню. Але при цьому США надають фінансову й військову підтримку Тайваню для захисту, формулюючи це в рамках союзних зобов’язань. Політика США полягає в тому, аби створити непевність щодо готовності армії США до прямого зіткнення з китайською армією в разі нападу комуністів на Тайвань. 

Теми: БучагрошіУкраїнаКитай
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