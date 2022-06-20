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Тайвань даст средства на восстановление Бучи – мэр

Алена МазуренкоПонедельник, 20 июня 2022, 23:02
Тайвань даст средства на восстановление Бучи – мэр

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в ходе онлайн-встречи с Бучанским городским головой Анатолием Федоруком сообщил, что Тайвань предоставит финансовую и материальную помощь на восстановление Бучи, Харькова, Чернигова, Одессы, Сум и Запорожья.

Источник: Бучанский горсовет

Прямая речь Джозефа Ву: "Зверства в Буче - это военные преступления, которые важно осудить, а виновных - наказать. Тайвань и дальше будет поддерживать украинцев и помогать в восстановлении".

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Детали: Кроме Бучи финансовую и материальную помощь Тайвань направит на восстановление Харькова, Чернигова, Одессы, Сум, Запорожья.

Сообщается, что Федорук и Джозеф Ву обсудили пути и возможности для восстановления Бучанской общины, пострадавшей из-за войны войны с Россией.

Федорук поблагодарил Тайвань за поддержку и важную позицию.

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Справка: Правительство Китайской Народной Республики считает территорию острова Тайвань частью своей суверенной территории. В то же время власти Тайваня считают себя единственным легитимным китайским правительством, считая материковую территорию Китая "оккупированной коммунистами". Лишь 13 из 193 членов ООН, включая Святой Престол, признают Тайвань как единое легитимное китайское правительство. Остальные страны фактически взаимодействуют с властями Тайваня на межправительственном уровне, признавая его самоуправляемость и отдельность от КНР, но не устанавливают официальные дипломатические отношения.

Правительство Соединенных Штатов придерживается политики "Единого Китая", признавая легитимность коммунистических властей на материковом Китае и не признавая независимость Тайваня. Но при этом США оказывают финансовую и военную поддержку Тайваню для защиты, формулируя это в рамках союзных обязательств. Политика США состоит в том, чтобы поддерживать неоднозначность в расчетах руководства КНР касательно готовности армии США к прямому столкновению с китайской армией в случае нападения коммунистов на Тайвань.

Темы: БучаденьгиУкраинаКитай
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