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Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 23:21

Парламент Канади може найближчим часом ухвалити закон, який передбачатиме можливість замороження і конфіскації пов’язаних із Росією активів, які потрапили під санкції.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в понеділок заявила заступниця прем’єр-міністра, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

"Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюсь, що у найближчі дні мій законопроєкт щодо бюджету буде ухвалений. Він уперше в історії Канади містить норми, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи", – зазначила Фріланд.

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Вона додала, що обговорювала цю ідею зі США та іншими міжнародними партнерами.

"Вважаємо, що справді важливо розширювати наші юридичні повноваження, оскільки буде дуже важливо знайти гроші для відбудови України. І я не можу назвати більш доречного джерела такого фінансування, ніж конфісковані російські активи", – підкреслила міністерка.

Раніше повідомлялося, що Канада заблокувала 412,1 млн канадських доларів ($328 млн), які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю осіб, які потрапили під санкції.

ВІДЕО ДНЯ

У понеділок у Німеччині вперше через санкції проти Росії за напад на Україну не лише "заморозили" активи, а й фактично конфіскували нерухомість.

Теми: Канадасанкції
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