Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів

Парламент Канади може найближчим часом ухвалити закон, який передбачатиме можливість замороження і конфіскації пов’язаних із Росією активів, які потрапили під санкції.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в понеділок заявила заступниця прем’єр-міністра, міністерка фінансів Канади Христя Фріланд.

"Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюсь, що у найближчі дні мій законопроєкт щодо бюджету буде ухвалений. Він уперше в історії Канади містить норми, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи", – зазначила Фріланд.

Вона додала, що обговорювала цю ідею зі США та іншими міжнародними партнерами.

"Вважаємо, що справді важливо розширювати наші юридичні повноваження, оскільки буде дуже важливо знайти гроші для відбудови України. І я не можу назвати більш доречного джерела такого фінансування, ніж конфісковані російські активи", – підкреслила міністерка.

Раніше повідомлялося, що Канада заблокувала 412,1 млн канадських доларів ($328 млн), які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю осіб, які потрапили під санкції.

У понеділок у Німеччині вперше через санкції проти Росії за напад на Україну не лише "заморозили" активи, а й фактично конфіскували нерухомість.