Канада планирует разрешить конфискацию подсанкционных российских активов

Парламент Канады может в ближайшее время принять закон, предусматривающий возможность замораживания и конфискации связанных с Россией попавших под санкции активов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в понедельник заявила заместитель премьер-министра, министр финансов Канады Христя Фриланд.

"Что касается санкций против России, то я надеюсь, что в ближайшие дни мой законопроект по бюджету будет принят. Он впервые в истории Канады содержит нормы, которые позволят нам конфисковать, а также замораживать подсанкционные активы", - отметила Фриланд.

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Она добавила, что обсуждала эту идею с США и другими международными партнерами.

"Считаем, что действительно важно расширять наши юридические полномочия, поскольку будет очень важно найти деньги для восстановления Украины. И я не могу назвать более уместный источник такого финансирования, чем конфискованные российские активы", - подчеркнула министр.

Ранее сообщалось, что Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов ($328 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием попавших под санкции лиц.

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В понедельник в Германии впервые из-за санкций против России за нападение на Украину не только "заморозили" активы, но и фактически конфисковали недвижимость.