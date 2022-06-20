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ЄС пояснив країнам Африки, чому його санкції не вплинули на продовольчу кризу

"Європейська правда"Понеділок, 20 червня 2022, 23:53
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель надіслав міністрам закордонних справ країн Африки листа з роз’ясненням щодо санкцій проти Росії, щоб відкинути звинувачення в їхньому впливі на продовольчу кризу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Боррель заявив у понеділок за підсумками засідання Ради ЄС із зовнішніх справ.

Він наголосив, що саме Росія, а не Європейський Союз, блокує експорт зерна з України та руйнує транспортну інфраструктуру, що призвело до глобальної продовольчої кризи.

"Це цілеспрямована спроба використовувати продовольство як зброю у війні. Це навмисна спроба створити голод у світі для того, щоб чинити тиск на світ, ЄС і Україну. Типова схема російської пропаганди – створити проблему, а потім звинувачувати в ній нас. Вони звинувачують санкції ЄС у продовольчій кризі. Це не наші санкції, а російські дії", – зазначив топдипломат ЄС.

Боррель додав, що в ЄС прислухались до занепокоєння деяких очільників країн Африки щодо наслідків санкцій.

"Я повідомив колегам-міністрам, що надіслав листа всім міністрам закордонних справ країн Африки з поясненням того, як наші санкції були розроблені, як вони працюють, які мають наслідки і на кого вони надають, що дозволено, а що ні. Водночас ми готові вивчити спільно з ООН випадки, які можуть статися, у разі надмірної реакції певних економічних акторів", – сказав він.

Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом.

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Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів.

Володимир Зеленський у зверненні до країн Африканського Союзу заявив, що Україна поки не досягла прогресу в багатосторонніх переговорах щодо розблокування морського експорту зерна.

Теми: ЄСАфрикасанкції
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