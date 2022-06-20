ЕС объяснил странам Африки, почему его санкции не повлияли на продовольственный кризис

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель направил министрам иностранных дел стран Африки письмо с разъяснением санкций против России, чтобы отвергнуть обвинения в их влиянии на продовольственный кризис.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Боррель заявил в понедельник по итогам заседания Совета ЕС по внешним делам.

Он подчеркнул, что именно Россия, а не Европейский Союз, блокирует экспорт зерна из Украины и разрушает транспортную инфраструктуру, что привело к глобальному продовольственному кризису.

"Это целенаправленная попытка использовать продовольствие как оружие в войне. Это намеренная попытка создать голод в мире для того, чтобы оказывать давление на мир, ЕС и Украину. Типичная схема российской пропаганды – создать проблему, а затем обвинять нас в ней. Они обвиняют санкции ЕС в продовольственном кризисе. Это не наши санкции, а российские действия", – отметил топ-дипломат ЕС.

Боррель добавил, что в ЕС прислушались к обеспокоенности некоторых глав стран Африки по поводу последствий санкций.

"Я сообщил коллегам-министрам, что направил письмо всем министрам иностранных дел стран Африки с объяснением того, как наши санкции были разработаны, как они работают, какие последствия и на кого они дают, что разрешено, а что нет. В то же время мы готовы изучить совместно с ООН случаи, которые могут произойти, в случае чрезмерной реакции некоторых экономических актеров", – сказал он.

Россия блокирует акваторию Черного моря, поэтому Украина не может экспортировать свою продовольствие морским путем.

ВИДЕО ДНЯ

Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

Ранее замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.

Владимир Зеленский в обращении в страны Африканского Союза заявил, что Украина пока не достигла прогресса в многосторонних переговорах по разблокированию морского экспорта зерна.