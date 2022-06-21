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В Ізраїлі зміниться прем'єр перед новими виборами

Вівторок, 21 червня 2022, 01:28
В Ізраїлі зміниться прем'єр перед новими виборами
ФОТО: GETTY

Наступного тижня  ізраїльські законодавці можуть розпустити парламент – це   відкриє шлях до п'ятих виборів у країні за три роки, до виборів міністр закордонних справ Яїр Лапід буде виконувати обов’язки прем’єра замість Нафталі Беннетта.

Джерело: Reuters

Деталі: Як пише Reuters, цей крок було зроблено лише за кілька тижнів до запланованого візиту президента США Джо Байдена.

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Дата дострокових парламентських виборів не була оголошена, але ізраїльські ЗМІ повідомили, що вони, ймовірно, відбудуться у жовтні.

Лапід сказав, що не чекатиме до нових виборів, щоб вирішити проблеми, які стоять перед Ізраїлем.

Зазначається, що оскільки останніми днями тиск на уряд посилився, Беннетт вирішив піти у відставку.

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