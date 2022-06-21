В Ізраїлі зміниться прем'єр перед новими виборами

Наступного тижня ізраїльські законодавці можуть розпустити парламент – це відкриє шлях до п'ятих виборів у країні за три роки, до виборів міністр закордонних справ Яїр Лапід буде виконувати обов’язки прем’єра замість Нафталі Беннетта.

Джерело: Reuters

Деталі: Як пише Reuters, цей крок було зроблено лише за кілька тижнів до запланованого візиту президента США Джо Байдена.

Дата дострокових парламентських виборів не була оголошена, але ізраїльські ЗМІ повідомили, що вони, ймовірно, відбудуться у жовтні.

Лапід сказав, що не чекатиме до нових виборів, щоб вирішити проблеми, які стоять перед Ізраїлем.

Зазначається, що оскільки останніми днями тиск на уряд посилився, Беннетт вирішив піти у відставку.

Беньямін Нетаньяху пообіцяв повернутися і сказав, що його партія "Лікуд" очолить наступний уряд.