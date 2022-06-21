В Израиле сменится премьер перед новыми выборами

На следующей неделе израильские законодатели могут распустить парламент – это откроет путь к пятым выборам в стране за три года, до выборов министр иностранных дел Яир Лапид будет исполнять обязанности премьера вместо Нафтали Беннетта.

Источник: Reuters

Детали: Как пишет Reuters, этот шаг был сделан всего за несколько недель до запланированного визита президента США Джо Байдена.

Дата досрочных парламентских выборов не была объявлена, но израильские СМИ сообщили, что они предположительно состоятся в октябре.

Беньямин Нетаньяху пообещал вернуться и сказал, что его партия "Ликуд" возглавит следующее правительство.

Лапид сказал, что не будет ждать новых выборов, чтобы решить проблемы, стоящие перед Израилем.

Отмечается, что поскольку в последние дни давление на правительство усилилось, Беннетт решил уйти в отставку.