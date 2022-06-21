В Израиле сменится премьер перед новыми выборами

На следующей неделе израильские законодатели могут распустить парламент – это откроет путь к пятым выборам в стране за три года, до выборов министр иностранных дел Яир Лапид будет исполнять обязанности премьера вместо Нафтали Беннетта.

Источник: Reuters

Детали: Как пишет Reuters, этот шаг был сделан всего за несколько недель до запланированного визита президента США Джо Байдена.

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Дата досрочных парламентских выборов не была объявлена, но израильские СМИ сообщили, что они предположительно состоятся в октябре.

Беньямин Нетаньяху пообещал вернуться и сказал, что его партия "Ликуд" возглавит следующее правительство.

Лапид сказал, что не будет ждать новых выборов, чтобы решить проблемы, стоящие перед Израилем.

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Отмечается, что поскольку в последние дни давление на правительство усилилось, Беннетт решил уйти в отставку.