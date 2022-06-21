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Головред російської "Нової газети" продав свою нобелівську медаль за рекордні 100 млн доларів

Вівторок, 21 червня 2022, 04:00
ФОТО: ТАСС

Головред російської "Нової газети" Дмитро Муратов  продав свою нобелівську медаль премії миру 2021 року за рекордні 103,5 млн доларів.

Джерело: The Guardian

Деталі:  Онлайн-торги розпочалися 1 червня, до Міжнародного дня захисту дітей.

Муратов сказав, що виручені кошти будуть спрямовані до ЮНІСЕФ, щоб допомогти українським дітям-біженцям.

За словами Муратова, "це має стати початком флешмобу як приклад для наслідування, щоб люди продавали свої цінні речі, щоб допомогти українцям".

Як зазначається, у переплавленому вигляді 175 грамів   золота, що містяться в медалі Муратова, коштуватимуть близько 10 тисяч доларів.

Дотепер найдорожче продав свою медаль Джеймс Вотсон у 2014 році – за 4,7  млн доларів. Він отримав Нобелівську премію в 1962 році за відкриття структури ДНК.

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Теми: Росія
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