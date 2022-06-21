Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Главред российской "Новой газеты" продал свою нобелевскую медаль за рекордные 100 млн долларов

Вторник, 21 июня 2022, 04:00
ФОТО: ТАСС

Главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль премии мира в 2021 году за рекордные 103,5 млн долларов.

Источник: The Guardian

Детали: Онлайн-торги начались 1 июня, к Международному дню защиты детей.

Муратов сказал, что вырученные средства будут направлены ЮНИСЕФ, чтобы помочь украинским детям-беженцам.

По словам Муратова, "это должно стать началом флешмоба в качестве примера для подражания, чтобы люди продавали свои ценные вещи, чтобы помочь украинцам".

Как отмечается, в переплавленном виде 175 граммов золота, содержащихся в медали Муратова, будут стоить около 10 тысяч долларов.

До сих пор дороже всего продал свою медаль Джеймс Уотсон в 2014 году – за 4,7 млн долларов. Он получил Нобелевскую премию в 1962 году за открытие структуры ДНК.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcия
Главное сегодня

ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины – глава МИД Франции

Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину – пограничники

ВСУ ударили по острову Змеиный, оккупантам нанесен значительный урон – ОК "Юг"

Семенченко выпустили под домашний арест, ГУР просило отпустить его на войну

Германия подтвердила, что передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T

Льготное растаможивание авто прекратится с 1 июля: Рада приняла закон

Все новости...
Росcия
Роль российской пропаганды в разжигании войны рассмотрят в Совбезе ООН
Москва вызовет посла ЕС из-за введенных Литвой транзитных ограничений
ISW: Партизаны мешают России закрепляться на оккупированных территориях
Последние новости
17:59
ОбновленоОбстрел Харькова: 5 погибших, среди них ребенок, 11 раненых
17:57
Государство будет дарить 250 тысяч гривенm на новый бизнес: запускает программу
17:52
Для детей из Украины упростят визовые правила въезда в Великобританию
17:40
В "Метинвесте" рассказали, сколько в Мариупольском порту оставалось металла в первый день войны
17:31
ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины – глава МИД Франции
17:25
В РФ легализовали импорт товаров без разрешения правообладателя
17:22
Фехтование на шпагах: женская сборная Украины взяла "бронзу" Евро
17:17
Глава МИД Польши: Европа не может защитить себя без США
17:13
Бренд "Дия" – в шортлисте престижной награды "Каннские львы 2022"
17:05
Три из четырех кандидатов в членство могут бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы
Все новости...