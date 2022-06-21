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Главред российской "Новой газеты" продал свою нобелевскую медаль за рекордные 100 млн долларов

Вторник, 21 июня 2022, 04:00
Главред российской Новой газеты продал свою нобелевскую медаль за рекордные 100 млн долларов
ФОТО: ТАСС

Главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль премии мира в 2021 году за рекордные 103,5 млн долларов.

Источник: The Guardian

Детали: Онлайн-торги начались 1 июня, к Международному дню защиты детей.

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Муратов сказал, что вырученные средства будут направлены ЮНИСЕФ, чтобы помочь украинским детям-беженцам.

По словам Муратова, "это должно стать началом флешмоба в качестве примера для подражания, чтобы люди продавали свои ценные вещи, чтобы помочь украинцам".

Как отмечается, в переплавленном виде 175 граммов золота, содержащихся в медали Муратова, будут стоить около 10 тысяч долларов.

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До сих пор дороже всего продал свою медаль Джеймс Уотсон в 2014 году – за 4,7 млн долларов. Он получил Нобелевскую премию в 1962 году за открытие структуры ДНК.

Темы: Росcия
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