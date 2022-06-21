На півдні українські військові ліквідували ворожий Т-62 та "Метеорит"

ЗСУ на півдні ліквідували ворожий танк Т-62 та самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", а також 25 росіян.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також знищено потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки та три склади боєприпасів.

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Як повідомляється, під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо: Як повідомлялося, на сході ЗСУ знищили ворожий танк і понад 100 окупантів.