На півдні українські військові ліквідували ворожий Т-62 та "Метеорит"
Вівторок, 21 червня 2022, 04:44
ЗСУ на півдні ліквідували ворожий танк Т-62 та самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", а також 25 росіян.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Також знищено потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки та три склади боєприпасів.
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Як повідомляється, під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу "Орлан-10".
Нагадаємо: Як повідомлялося, на сході ЗСУ знищили ворожий танк і понад 100 окупантів.