На півдні українські військові ліквідували ворожий Т-62 та "Метеорит"

ЗСУ на півдні ліквідували ворожий танк Т-62 та самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", а також 25 росіян.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також знищено потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки та три склади боєприпасів.

Як повідомляється, під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу "Орлан-10".

Нагадаємо: Як повідомлялося, на сході ЗСУ знищили ворожий танк і понад 100 окупантів.