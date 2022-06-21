На юге украинские военные ликвидировали вражеский Т-62 и "Метеорит"

ВСУ на юге ликвидировали вражеский танк Т-62 и самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит", а также 25 россиян.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Также уничтожены мощная станция связи, радиолокационная станция и станция радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три состава боеприпасов.

Реклама:

Как сообщается, во время попытки провести воздушную разведку в Николаевской области враг также лишился двух БПЛА типа "Орлан-10".

Напомним: Как сообщалось, на востоке ВСУ уничтожили вражеский танк и более 100 оккупантов.