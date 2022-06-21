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Німеччина готова розконсервувати вугільні ТЕС в умовах дефіциту газу з РФ

Вівторок, 21 червня 2022, 05:16

Німеччина готова ненадовго розконсервувати вугільні ТЕС, аби компенчувати дефіцит   енергії в умовах зменшення РФ експорту газу.

Джерело: офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, прессекретар міністерства економіки Штефан Габріель Гауфе,   "Укрінформ"

Деталі: Рішення продовжити використання деяких вугільних ТЕС   короткострокове і розраховане максимально до 2024 року.

Гебештрайт сказав, що вугілля завдає більшої шкоди довкіллю, але в нинішніх умовах його використання в обмежених кількостях і в нетривалій перспективі є виправданим.

Уточнюється, що відмова від вугілля не є предметом обговорення. Крім того, Німеччина виключає можливість "ренесансу атомної енергетики" - продовження експлуатації підготовлених до відключення АЕС.

Зазначається, що це потребуватиме часу, а рішення має бути терміновим: "У короткостроковій перспективі це не допоможе".

Як повідомляється, на узбережжі Північного моря будуються LNG-термінали, прийнято закон про використання енергії вітру з метою ефективнішого впровадження відновлюваної енергетики, і це також забезпечує більшу незалежність.

ВІДЕО ДНЯ

У резерві є десять ТЕС на кам’яному вугіллі потужністю 4,3 гігавата і ще шість потужністю 1,6 гігавата, які можуть бути задіяні при потребі. Також у стані готовності - п'ять блоків ТЕС потужністю 1,9 гігавата.

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