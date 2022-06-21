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Германия готова расконсервировать угольные ТЭС в условиях дефицита газа из РФ

Вторник, 21 июня 2022, 05:16

Германия готова ненадолго расконсервировать угольные ТЭС, чтобы компенсировать дефицит энергии в условиях уменьшения РФ экспорта газа.

Источник: официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, пресс-секретарь министерства экономики Штефан Габриэль Гауфе, "Укринформ"

Детали: Решение продолжить использование некоторых угольных ТЭС – краткосрочное и рассчитано максимум до 2024 года.

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Гебештрайт сказал, что уголь наносит больший вред окружающей среде, но в нынешних условиях его использование в ограниченных количествах и в непродолжительной перспективе оправдано.

Уточняется, что отказ от угля не является предметом обсуждения. Кроме того, Германия исключает возможность "ренессанса атомной энергетики" – продолжения эксплуатации подготовленных к отключению АЭС.

Отмечается, что это требует времени, а решение должно быть срочным: "В краткосрочной перспективе это не поможет".

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Как сообщается, на побережье Северного моря строятся LNG-терминалы, принят закон об использовании энергии ветра с целью более эффективного внедрения возобновляемой энергетики, что также обеспечивает большую независимость.

В резерве имеется десять ТЭС на каменном угле мощностью 4,3 гигаватта и еще шесть мощностью 1,6 гигаватта, которые могут быть задействованы при необходимости. Также в состоянии готовности – пять блоков ТЭС мощностью 1,9 гигаватта.

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