Россияне разрушили уже третью школу в Авдеевке – глава ОВА
Вторник, 21 июня 2022, 07:16
В ночь на 21 июня российские войска обстреляли школу в Авдеевке из реактивной системы залпового огня "Град".
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Прямая речь: "Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом.
Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили порядка двух сотен школ".
Детали: Кириленко добавил, что российские войска пришли на украинскую землю "уничтожать и убивать, прежде всего – гражданских".