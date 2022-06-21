Россияне разрушили уже третью школу в Авдеевке – глава ОВА

В ночь на 21 июня российские войска обстреляли школу в Авдеевке из реактивной системы залпового огня "Град".

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом.

Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили порядка двух сотен школ".

Детали: Кириленко добавил, что российские войска пришли на украинскую землю "уничтожать и убивать, прежде всего – гражданских".