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Россияне разрушили уже третью школу в Авдеевке – глава ОВА

Елена РощинаВторник, 21 июня 2022, 07:16
Россияне разрушили уже третью школу в Авдеевке – глава ОВА
Разрушенная школа №6 в Авдеевке, фото Павла Кириленко

В ночь на 21 июня российские войска обстреляли школу в Авдеевке из реактивной системы залпового огня "Град".

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь: "Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом.

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Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили порядка двух сотен школ".

Детали: Кириленко добавил, что российские войска пришли на украинскую землю "уничтожать и убивать, прежде всего – гражданских".

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Темы: Донецкая областьАвдеевкавойна
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