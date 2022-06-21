Роль російської пропаганди у розпалюванні війни розглянуть у Радбезі ООН

У вівторок, 21 червня, Рада Безпеки ООН розгляне проблему підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на секретаріат Радбезу ООН.

Деталі: Пункт порядку денного засідання РБ, що відбудеться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, сформульовано таким чином: "Підбурювання до насильства, що призвело до скоєння жорстоких злочинів".

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Очікується, що члени Радбезу та представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв’язанні зіграли пропаганда та мова ворожнечі в Росії.

Ініціювала розгляд цього питання Албанія, яка головує в РБ у червні.

На засіданні виступить спецпредставниця генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з питань запобігання геноциду Аліса Ндеріту.

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Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

Як повідомили у Постійному представництві України при ООН, заплановано виступ посла при цій організації Сергія Кислиці.