Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Роль российской пропаганды в разжигании войны рассмотрят в Совбезе ООН

Вторник, 21 июня 2022, 07:35

Во вторник, 21 июня, Совет Безопасности ООН рассмотрит проблему подстрекательства к насилию как одну из причин российской агрессии против Украины.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на секретариат Совбеза ООН.

Детали: Пункт повестки дня заседания СБ, который состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сформулирован следующим образом: "Подстрекательство к насилию, которое привело к совершению жестоких преступлений".

Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее развязывании сыграли пропаганда и язык вражды в России.

Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в РБ в июне.

На заседании выступит спецпредставитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по предотвращению геноцида Алиса Ндериту.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, намечено выступление посла при этой организации Сергея Кислицы.

Темы: пропагандавойнаРосcияООН
Главное сегодня

ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины – глава МИД Франции

Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину – пограничники

ВСУ ударили по острову Змеиный, оккупантам нанесен значительный урон – ОК "Юг"

Семенченко выпустили под домашний арест, ГУР просило отпустить его на войну

Германия подтвердила, что передаст Украине САУ Gepard и системы ПВО IRIS-T

Льготное растаможивание авто прекратится с 1 июля: Рада приняла закон

Все новости...
пропаганда
Россия снова обвинила ВСУ в обстреле своего села
Россия заставляет молчать родственников моряков с затонувшего крейсера "Москва" - ГУР
Автосервис в Крыму отказался обслуживать автомобиль военных. Теперь его снесут
Последние новости
17:59
ОбновленоОбстрел Харькова: 5 погибших, среди них ребенок, 11 раненых
17:57
Государство будет дарить 250 тысяч гривенm на новый бизнес: запускает программу
17:52
Для детей из Украины упростят визовые правила въезда в Великобританию
17:40
В "Метинвесте" рассказали, сколько в Мариупольском порту оставалось металла в первый день войны
17:31
ЕС достиг консенсуса по кандидатскому статусу Украины – глава МИД Франции
17:25
В РФ легализовали импорт товаров без разрешения правообладателя
17:22
Фехтование на шпагах: женская сборная Украины взяла "бронзу" Евро
17:17
Глава МИД Польши: Европа не может защитить себя без США
17:13
Бренд "Дия" – в шортлисте престижной награды "Каннские львы 2022"
17:05
Три из четырех кандидатов в членство могут бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы
Все новости...