Роль российской пропаганды в разжигании войны рассмотрят в Совбезе ООН

Во вторник, 21 июня, Совет Безопасности ООН рассмотрит проблему подстрекательства к насилию как одну из причин российской агрессии против Украины.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на секретариат Совбеза ООН.

Детали: Пункт повестки дня заседания СБ, который состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сформулирован следующим образом: "Подстрекательство к насилию, которое привело к совершению жестоких преступлений".

Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее развязывании сыграли пропаганда и язык вражды в России.

Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в РБ в июне.

На заседании выступит спецпредставитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по предотвращению геноцида Алиса Ндериту.

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

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Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, намечено выступление посла при этой организации Сергея Кислицы.