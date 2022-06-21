Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Роль российской пропаганды в разжигании войны рассмотрят в Совбезе ООН

Вторник, 21 июня 2022, 07:35

Во вторник, 21 июня, Совет Безопасности ООН рассмотрит проблему подстрекательства к насилию как одну из причин российской агрессии против Украины.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на секретариат Совбеза ООН.

Детали: Пункт повестки дня заседания СБ, который состоится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сформулирован следующим образом: "Подстрекательство к насилию, которое привело к совершению жестоких преступлений".

Реклама:

Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее развязывании сыграли пропаганда и язык вражды в России.

Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в РБ в июне.

На заседании выступит спецпредставитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по предотвращению геноцида Алиса Ндериту.

ВИДЕО ДНЯ

Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву).

Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, намечено выступление посла при этой организации Сергея Кислицы.

Темы: пропагандавойнаРосcияООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
пропаганда
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Президент Финляндии заявил об усилении пропаганды РФ против его страны
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: