Зеленський візьме участь у саміті НАТО дистанційно

Президент України Володимир Зеленський виступить на першій сесії саміту НАТО в онлайн-форматі.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Президент України ... запрошений до участі в саміті у форматі онлайн. Президент України отримав запрошення виступити на першій сесії цього саміту, тобто першій установчій сесії, де будуть присутні всі 30 лідерів держав-членів НАТО", - сказав Жовква.

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Жовква також повідомив, що наступного тижня Президент Зеленський візьме участь у саміті Групи семи.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 29-30 червня у Мадриді, на ньому Альянс має затвердити нову стратегічну концепцію. Також лідери мають узгодити комплексний пакет допомоги для України.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президента України Володимира Зеленського чекатимуть на саміті НАТО у тому форматі, в якому він зможе взяти участь, з огляду на обставини.

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Зеленський згодом повідомив, що прийняв запрошення, але не уточнив формат участі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає від саміту позитивних для України рішень.

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