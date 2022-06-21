Зеленский примет участие в саммите НАТО дистанционно

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на первой сессии саммита НАТО в онлайн-формате.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Президент Украины ... приглашен к участию в саммите в формате онлайн. Президент Украины получил приглашение выступить на первой сессии этого саммита, то есть на первой учредительной сессии, где будут присутствовать все 30 лидеров государств-членов НАТО", - сказал Жовква.

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Жолква также сообщил, что на следующей неделе Президент Зеленский примет участие в саммите Группы семи, также дистанционно.

Напомним, саммит НАТО состоится 29-30 июня в Мадриде, на нем Альянс должен утвердить новую стратегическую концепцию. Также лидеры планируют согласовать комплексный пакет поддержки Украины.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского будут ждать на саммите НАТО в том формате, в котором он сможет принять участие, учитывая обстоятельства.

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Зеленский позже сообщил, что принял приглашение, но не уточнил формат участия.