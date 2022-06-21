Втрати Росії у війні перетнули позначку в 34 тисячі осіб – Генштаб ЗСУ
Вівторок, 21 червня 2022, 09:17
Втрати Російської Федерації у повномасштабній війні проти України, за підрахунками українських військових, перетнули позначку у 34 тисячі військовослужбовців.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1496 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,
- артилерійських систем – 752 (+3) од,
- РСЗВ – 239 (+1) од,
- засоби ППО – 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
- крилаті ракети – 137 (+7),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,
- спеціальна техніка – 59 (+4).
Дані уточнюються.
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