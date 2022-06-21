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Втрати Росії у війні перетнули позначку в 34 тисячі осіб – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаВівторок, 21 червня 2022, 09:17
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Втрати Російської Федерації у повномасштабній війні проти України, за підрахунками українських військових, перетнули позначку у 34 тисячі військовослужбовців.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали 

  • особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1496 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,
  • артилерійських систем – 752 (+3) од,
  • РСЗВ – 239 (+1) од,
  • засоби ППО – 98 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 181 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
  • крилаті ракети  – 137 (+7),
  • кораблі /катери – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 59 (+4).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаРосія
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