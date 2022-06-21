Втрати Росії у війні перетнули позначку в 34 тисячі осіб – Генштаб ЗСУ

Втрати Російської Федерації у повномасштабній війні проти України, за підрахунками українських військових, перетнули позначку у 34 тисячі військовослужбовців.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали

особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1496 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,

артилерійських систем – 752 (+3) од,

РСЗВ – 239 (+1) од,

засоби ППО – 98 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилаті ракети – 137 (+7),

кораблі /катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,

спеціальна техніка – 59 (+4).

Дані уточнюються.