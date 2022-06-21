Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати Росії у війні перетнули позначку в 34 тисячі осіб – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаВівторок, 21 червня 2022, 09:17
Втрати Росії у війні перетнули позначку в 34 тисячі осіб – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Втрати Російської Федерації у повномасштабній війні проти України, за підрахунками українських військових, перетнули позначку у 34 тисячі військовослужбовців.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Реклама:

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 21 червня орієнтовно склали 

  • особового складу ‒ близько 34100 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1496 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3606 (+18) од,
  • артилерійських систем – 752 (+3) од,
  • РСЗВ – 239 (+1) од,
  • засоби ППО – 98 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 181 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
  • крилаті ракети  – 137 (+7),
  • кораблі /катери – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 59 (+4).

Дані уточнюються.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
Захисники знищили ще 610 окупантів і 13 танків ворога
Воїни знищили командно-спостережний пункт ворога на Бахмутському напрямку – ССО
За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень – зведення
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: